Через 243 г 10%-ного раствора бромоводорода пропустили избыток хлора. определите массы полученного брома.
Химия
Через 243 г 10%-ного раствора бромоводорода пропустили избыток хлора. определите массы полученного брома.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По ур-ю 2HBr+Cl2->2HCl+Br2. m(HBr100%)=m(HBr10%)*10%/100%=24,3г, n(HBr)=m/M=24,3/81=0,3моль=2n(Br2), n(Br2)=0,3/2=0,15моль, m(Br2)=n*M=0,15*160=24г. Ответ: m(Br2)=24г
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