1)напишите уравнение реакции этерификации глицерина избытком смеси пальмитиновой и олеиновой кислот. 2)напишите уравнение реакции гидролиза жира,содержащего остатки стеариновой ,пальмитиновой и олеиновой.

Химия
1)напишите уравнение реакции этерификации глицерина избытком смеси пальмитиновой и олеиновой кислот. 2)напишите уравнение реакции гидролиза жира,содержащего остатки стеариновой ,пальмитиновой и олеиновой.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)жир+3H2O->глицерин+C17H33COOH+C17H35COOH+C15H31COOH
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