У Саши было на 4 открытки больше,чем у Коли. Саша подарил 1 свою открытку,а Коля получил в подарок 3 открытки. У кого теперь открыток больше и на сколько?
Математика
У Саши было на 4 открытки больше,чем у Коли. Саша подарил 1 свою открытку,а Коля получил в подарок 3 открытки. У кого теперь открыток больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда Саша подарил одну свою открытку, у него стало на (4-1)= 3 открытки больше, чем у Коли. Но Коля тогда же получил в подарок 3 открытки. Поэтому у мальчиков открыток поровну. Если вы решаете уже с х,можно решить задачу несколько иначе. Если у Коли х открыток, то у Саши х+4. После того, как Саша подарил 1 открытку, а Коля получил 3 открытки, стало у Коли х+3, а у Саши х+(4-1) х+(4-1) - (х+3)=0.
Гость:
1)4-1=3 открытки больше у Саши чем у Коли 2)3=3 у Саши и у Коли поровну открыток Ответ у Саши и у Коли поровну открыток
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Граната , летевшая в горизонтальном направлении со скоростью 10 м/с , разорвалась на 2 части массами 1 и 1.5 кг. Скорость большого осколка осталась...
Обществознание
Государство созданное в результате покорения других стран и народов, назывется: А) провинция Б) колония В) монархия Г) империя Очень надо!!!!
Химия
Через 243 г 10%-ного раствора бромоводорода пропустили избыток хлора. определите массы полученного брома.