У Саши было на 4 открытки больше,чем у Коли. Саша подарил 1 свою открытку,а Коля получил в подарок 3 открытки. У кого теперь открыток больше и на сколько?

Гость: Гость:

Когда Саша подарил одну свою открытку, у него стало на (4-1)= 3 открытки больше, чем у Коли. Но Коля тогда же получил в подарок 3 открытки. Поэтому у мальчиков открыток поровну. Если вы решаете уже с х,можно решить задачу несколько иначе. Если у Коли х открыток, то у Саши х+4. После того, как Саша подарил 1 открытку, а Коля получил 3 открытки, стало у Коли х+3, а у Саши х+(4-1) х+(4-1) - (х+3)=0.