Около окружности описана трапеция ABCD, боковая сторона AB перпендикулярна основаниям, M- точка пересечения диагоналей трапеции. Площадь треугольника CMD равна S.Найдите радиус окружности.
Геометрия
Около окружности описана трапеция ABCD, боковая сторона AB перпендикулярна основаниям, M- точка пересечения диагоналей трапеции. Площадь треугольника CMD равна S.Найдите радиус окружности.
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