внутренний диаметр пологого шара равняется 8 см, а внешний - 10см, Найти объем стенок.
Геометрия
внутренний диаметр пологого шара равняется 8 см, а внешний - 10см, Найти объем стенок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
объём пустоты равен (4/3)*Pi*r^3=4*512*Pi/3 объём всего шара равен (4/3)*Pi*R^3=4*1000*Pi/3 объем стенок равен объем всего шара отнять обем пустоты =(1000-512)*4*Pi/3=1672Pi/3
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