Cr2(SO4)3- больше CrOHSO4

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Cr2(SO4)3+2H2O->2CrOHSO4+H2SO4. Походе это р-я гидролиза, которая идёт по слабому основанию-Cr(OH)3. Похоже, что ещё тут нужно ионные ур-я написать: 2CrSO4(+1)+SO4(-2)+2OH(-1)+2H(+1)->2CrOHSO4+SO4(-2)+2H(+1) CrSO4(+1)+OH(-1)->CrOHSO4