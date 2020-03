Допоможіть написати твір My favourite book в Past Simple.Завчасно дякую

Гость: Гость:

The writing on the theme "My Favourite Book" In the entire history of mankind written an unimaginable variety of books. And even though I was only read them very small, insignificant part, I still very difficult to answer the question - what is my favorite book. First, I love books in general, in the broad sense of the word. Indeed, precisely because society has developed books, and continues to evolve to this day. Books teach us many things - how we should treat each other, to the world and much more. They carry a great meaning, make us smarter, better, more humane, more educated. Enumerate what gives us the reading of books can be infinite. That is why we should love and cherish the book - they have a great price! I love to read, and had already read a lot of books. However, I find it difficult to name his most beloved book. I love to read the Russian classics - Dostoyevsky, Pushkin, Lermontov, and many others. From the works of our classics I like best - "The Cherry Orchard" by Anton Chekhov, Maxim Gorky's play "The Lower Depths," a novel by Ivan Sergeyevich Turgenev's "Fathers and Sons", "Crime and Punishment" by Dostoevsky - and a lot more things. From the World Literature I really like John Ronald Reuel fantasy Tolkien. I love the stories and novels of Jack London, especially "White Fang". I was very struck by the novels of Karl May about the life of the Indians of the Wild West. Again - I'm very difficult to distinguish among all the books they read foreign authors any one, a lot of them. Of the poetry I like best to read the poems of poets of the Silver Age. How beautiful and well they wrote - Sergei Esenin, Akhmatova, Alexander Blok, Vladimir Mayakovsky, and many others. I agree with the expression of the famous writer George Olesha, who said that the whole history of literature - on a bookshelf. It seems to me that, he wanted to say that the book - they do not compete with each other, they have one common goal - to change the world and society for the better. The biggest influence on the formation of my character had Alexander Pushkin, or rather his prose. My favorite book - it is the whole world literature in general. I shape up, I constantly read new works by different authors. And many of them are my favorite books. And I very much hope that the number of my favorite books will continue to grow only! Твір на тему "Моя улюблена книга" За всю історію людства написано неймовірне безліч книг. І хоча я тільки читав їх дуже мало, незначна частина, я все ще дуже важко відповісти на питання - що це моя улюблена книга. По-перше, я люблю книги в цілому, в широкому сенсі цього слова. Дійсно, саме тому, що суспільство розробило книги, і продовжує розвиватися до цього дня. Книги вчать нас багато речей - як ми повинні ставитися один до одного, до світу і багато чого іншого. Вони мають велике значення, роблять нас розумнішими, краще, більш гуманним, більш освічені. Перелічіть, що дає нам читання книг може бути нескінченним. Ось чому ми повинні любити і цінувати книги - вони мають більшу ціну! Я люблю читати, і вже прочитав багато книг. Тим не менш, мені важко назвати його найулюбленішою книгою. Я люблю читати російських класиків - Достоєвського, Пушкіна, Лермонтова, і багато інших. З робіт наших класиків мені подобається найбільше - "Вишневий сад" Антона Чехова, Максима Горького спектакль "На дні", роман "Батьки і діти» Івана Сергійовича Тургенєва, "Злочин і кара» Достоєвського - і набагато більше речей. З світової літератури мені дуже подобається Джон Рональд Руел Толкієн фантазії. Я люблю оповідання та повісті Джека Лондона, особливо "Білий Ікло". Я був дуже вражений романів Карла Мая про життя індіанців на Дикому Заході. Знову ж таки - я дуже важко відрізнити серед усіх прочитаних книг зарубіжних авторів, будь-хто, багато з них. З поезії мені подобається найбільше, щоб читати вірші поетів Срібного століття. Як красиво і добре писали - Сергій Єсенін, Ахматова, Олександр Блок, Володимир Маяковський, і багато інших. Я згоден з виразом відомого письменника Джорджа Олеші, який сказав, що вся історія літератури - на книжковій полиці. Мені здається, що він хотів сказати, що книги - вони не конкурують один з одним, у них є одна спільна мета - змінити світ і суспільство на краще. Найбільший вплив на формування мого характеру були Олександр Пушкін, чи, вірніше, його проза. Моя улюблена книга - це цілий світової літератури в цілому. Я розвиваюся, я постійно читав нові твори різних авторів. І багато з них мої улюблені книги. І я дуже сподіваюся, що число моїх улюблених книг буде продовжувати рости тільки!