Докажите, что два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и высота проведённая к гипотенузе,одного треугольника соответственно равны углу и высоте, проведенной к гипотенузе, другого прямоугольного треугольника.
Геометрия
Докажите, что два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и высота проведённая к гипотенузе,одного треугольника соответственно равны углу и высоте, проведенной к гипотенузе, другого прямоугольного треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в прямоугольном треугольнике требуется всего два пункта(т.к. угол уже есть 90градусов). Значит. возьмем треугольники ABC и A1B1C1 (углы C и C1 90градусов) опустим высоту H и H1. образуется прямоугольный треугол. есть угол. есть высота( а она является катетом. в общем виде: 1) угол B=углу B1 2)CH=C1H1 Следовательно треуг. ABC=A1B1C1
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