Нужны пословицы о купеческом труде. хотя бы 5)))

Литература
Нужны пословицы о купеческом труде. хотя бы 5)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Доход не живет без хлопот. - Не потрудиться, так и хлебу не уродиться.   - Без хорошего труда нет плода.   - Терпенье и труд все перетрут.   - И швец, и жнец, и на дуде игрец. 
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