Нужны пословицы о купеческом труде. хотя бы 5)))
Литература
Нужны пословицы о купеческом труде. хотя бы 5)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Доход не живет без хлопот. - Не потрудиться, так и хлебу не уродиться. - Без хорошего труда нет плода. - Терпенье и труд все перетрут. - И швец, и жнец, и на дуде игрец.
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