как из этилового эфира масляной кислоты получить углекислый газ
Химия
как из этилового эфира масляной кислоты получить углекислый газ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
провести реакцию горения. к C3H7COOC2H5 прибавить O2 т.е. C3H7COOC2H5 + 8O2 = 6H2O + 6CO2
Гость:
C3H7COOC2H5+8O2->6CO2+6H2O(р-я горения)
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