периметр равен 17 см.Запиши периметр участка,если данный многоугольник изображает его в масштабе 1 :100

Математика
периметр равен 17 см.Запиши периметр участка,если данный многоугольник изображает его в масштабе 1 :100
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)17*100=1700см(17м) ОТВЕТ:17метров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Период колебаний зарядов в антенне, излучающей радиоволны, равен 10 в -7с степени. Определите частоту этих радиоволн.
Ответить
Геометрия
Основания трапеции равны 6дм и 2дм,боковые стороны 0,13м и 0,37м.Найдите площадь трапеции
Ответить
Химия
как из этилового эфира масляной кислоты получить углекислый газ
Ответить
Математика
12. Ліхтарик з батарейкою коштує 20 крб. Хлопчик на всі гроші, що в нього були, міг купити ліхтарик або чотири батарейки. Скільки грошей було у хло...
Ответить
Русский язык
составьте шесть вопросительных предложений с глаголами:не был,не жил,не дал,не была,не жила,не дала
Ответить