периметр равен 17 см.Запиши периметр участка,если данный многоугольник изображает его в масштабе 1 :100
Математика
периметр равен 17 см.Запиши периметр участка,если данный многоугольник изображает его в масштабе 1 :100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)17*100=1700см(17м) ОТВЕТ:17метров.
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