Диаметр основания  цилиндра равна 1 м . Высота  цилиндра равна длине окружности основания .Найдите S осевого сечения цилиндра

Геометрия
Диаметр основания  цилиндра равна 1 м . Высота  цилиндра равна длине окружности основания .Найдите S осевого сечения цилиндра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hцил.=P*D=P(длина окружности=p*D) Осевое сечение - прямоугольник со сторонами H и D S сеч.=H*D=p*1=p
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