Уран делает оборот вокруг Солнца за 84 земных года. Во сколько раз он дальше от Солнца, чем Земля??

Физика

Уран делает оборот вокруг Солнца за 84 земных года. Во сколько раз он дальше от Солнца, чем Земля??

Автор: Гость