Уран делает оборот вокруг Солнца за 84 земных года. Во сколько раз он дальше от Солнца, чем Земля??
Физика
Уран делает оборот вокруг Солнца за 84 земных года. Во сколько раз он дальше от Солнца, чем Земля??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среднее расстояние Земли от солнаца - 149,6 млн км, Урана - 2млрд 872млн км. Делим расстояние Земли на расстояние Урана и получаем приблизительно 19.2 раз.
Гость:
R Земли до Солнца - 149,6 млн км, R Урана - 2млрд 872млн км. Rурана/Rземли=19.2 раз
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