легковий автомобіль їхав 5 годин зі швидкістю 80км/год і 2 год зі швидкістю 115км/год. Знайди середню швидкість руху автомобіля

Математика
легковий автомобіль їхав 5 годин зі швидкістю 80км/год і 2 год зі швидкістю 115км/год. Знайди середню швидкість руху автомобіля
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*5=400                                                                                                                      115*2=230                                                                                                                 400+230=630/7=90км/год Середня швидкість автомобіля             
Гость:
5*80+2*115=400+230=630 630/7=90км\год відповідь. середня швидкість машини 90км \ год  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
9 из 23 это сколько процентов?
Ответить
Геометрия
Диаметр основания  цилиндра равна 1 м . Высота  цилиндра равна длине окружности основания .Найдите S осевого сечения цилиндра
Ответить
Химия
Помогите зделать два задания по химиидля 7 класа. 1)На яку частинку перетворится атом Феруму, якщо втратить два електрони? 2)На яку частинку перетв...
Ответить
Английский язык
ПЕревести с русского на английский! Пользоваться переводчиком не надо, я умею отличать переводчик от правильных предложений. Заранее спасибо) 1.Моё...
Ответить
Геометрия
найдите величины внешних углов треугольник ABC если: m(
Ответить