легковий автомобіль їхав 5 годин зі швидкістю 80км/год і 2 год зі швидкістю 115км/год. Знайди середню швидкість руху автомобіля
Математика
легковий автомобіль їхав 5 годин зі швидкістю 80км/год і 2 год зі швидкістю 115км/год. Знайди середню швидкість руху автомобіля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*5=400 115*2=230 400+230=630/7=90км/год Середня швидкість автомобіля
Гость:
5*80+2*115=400+230=630 630/7=90км\год відповідь. середня швидкість машини 90км \ год
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