Твір-роздум "Якою повинна бути людина?"

Гость: Гость:

Якою повинна бути людина? Я думаю,бага- тогранною. По-перше, не уявля'ю людину, що не володіє комп'ютером. Вміє знайти потрібну інформацію і розвиває свій інтелект. По-друге, повинна цікавитися музикою. Якщо не захоплюється, то хоча б знати сучасні гурти, орієнтуватися у стилях. По-третє, людина повинна цікавитися новинками літератури, багато читати. Вона повинна дбати про свій фізичний розвиток. Кажуть, що сьогодні більше людей жорстоких, байдужих, корисливих, егоїстичних. На мою думку, людина повинна дбати про свій духовний розвиток: бути милосердною, доброю, ввічливою. Ці чесноти не старіють, а завжди залишаються сучасними. Отже, бути людиною — означає бути багатогранною особистістю.