В треугольнике АВС угол С-прямой,sinA=в числителе корень из 3 ,а в знаменателе 2.Найдите cosA

Геометрия
В треугольнике АВС угол С-прямой,sinA=в числителе корень из 3 ,а в знаменателе 2.Найдите cosA
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin (корень из 3)/2 = cos 1/2 . или по окружности. sin (корень из 3)/2 это П/3, а косинус П/3 и будет 1/2
Гость:
Другой вариант решения:   Синус равен √3:2 Катет ВС = √3х Гипотенуза ВА =2х Найдем АС  АС²=4х ²-3х²=1х² АС=1х Косинус А =1х/2х=1/2
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