Подскажите, как правильно поставить знаки препинания. Нужна ли в этох предложения запятая (которая находиться в кавычках): Возможно (,) им не хватало мужества, которое было у Белого гуся (,) или они просто не понимали свой роди...

Русский язык
Подскажите, как правильно поставить знаки препинания. Нужна ли в этох предложения запятая (которая находиться в кавычках): Возможно (,) им не хватало мужества, которое было у Белого гуся (,) или они просто не понимали свой родительский дол.   Они даже могут подтолкнуть человека к какому-нибудь поступку (,) или к решению какой-либо проблемы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, им не хватало мужества, которое было у Белого гуся или они просто не понимали свой родительский дол.   Они даже могут подтолкнуть человека к какому-нибудь поступку  или к решению какой-либо проблемы.
Гость:
В первом предложении запятые нужны, а во втором - нет.    Возможно, им не хватало мужества, которое было у Белого гуся,  или они просто не понимали свой родительский долг. ... которое было у Белого гуся,- обособленное определение.  Они даже могут подтолкнуть человека к какому-нибудь поступку  или к решению какой-либо проблемы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
какме приспособления имеются у семян для защиты от неблогоприятных растений
Ответить
Экономика
Составить сумму вычисления : а)первых n натуральных чисел. б)первых n четных,первых n нечетных
Ответить
Химия
Как осуществить цепочки, и что увидим? C2H5OH--->CO2 C2H5OH--->CH3-C=O--->CH3-C=O -H -OH
Ответить
Геометрия
В треугольнике АВС угол С-прямой,sinA=в числителе корень из 3 ,а в знаменателе 2.Найдите cosA
Ответить
Алгебра
У геометричній прогресії (хn) Хn=3 q=0,5, Sn=93. Знайдіть х1,n
Ответить