Подскажите, как правильно поставить знаки препинания. Нужна ли в этох предложения запятая (которая находиться в кавычках): Возможно (,) им не хватало мужества, которое было у Белого гуся (,) или они просто не понимали свой роди...
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Подскажите, как правильно поставить знаки препинания. Нужна ли в этох предложения запятая (которая находиться в кавычках): Возможно (,) им не хватало мужества, которое было у Белого гуся (,) или они просто не понимали свой родительский дол. Они даже могут подтолкнуть человека к какому-нибудь поступку (,) или к решению какой-либо проблемы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, им не хватало мужества, которое было у Белого гуся или они просто не понимали свой родительский дол. Они даже могут подтолкнуть человека к какому-нибудь поступку или к решению какой-либо проблемы.
Гость:
В первом предложении запятые нужны, а во втором - нет. Возможно, им не хватало мужества, которое было у Белого гуся, или они просто не понимали свой родительский долг. ... которое было у Белого гуся,- обособленное определение. Они даже могут подтолкнуть человека к какому-нибудь поступку или к решению какой-либо проблемы.
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