Подскажите, как правильно поставить знаки препинания. Нужна ли в этох предложения запятая (которая находиться в кавычках): Возможно (,) им не хватало мужества, которое было у Белого гуся (,) или они просто не понимали свой роди...

Возможно, им не хватало мужества, которое было у Белого гуся или они просто не понимали свой родительский дол. Они даже могут подтолкнуть человека к какому-нибудь поступку или к решению какой-либо проблемы.

Гость: Гость:

В первом предложении запятые нужны, а во втором - нет. Возможно, им не хватало мужества, которое было у Белого гуся, или они просто не понимали свой родительский долг. ... которое было у Белого гуся,- обособленное определение. Они даже могут подтолкнуть человека к какому-нибудь поступку или к решению какой-либо проблемы.