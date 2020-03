Составить программу,которая запрашивает время суток и выводит на экран соответствующие приветствие: "доброе утро" "доброго дня" "доброго вечера" "спокойной ночи"

Гость: Гость:

var hour: integer; minute: string; begin writeln('Введите время суток'); read(hour,minute); if (hour>=6) and (hour<12) then writeln('Доброе утро'); if (hour>=12) and (hour<18) then writeln('Доброго дня'); if (hour>=18) and (hour<00) then writeln ('Доброго вечера'); if (hour>=00) and (hour<6) then writeln ('Спокойной ночи'); end. Тут единственный недостаток: после ввода часов нужно нажать enter и минуты вводить на новой строке