Составить программу,которая запрашивает время суток и выводит на экран соответствующие приветствие: "доброе утро" "доброго дня" "доброго вечера" "спокойной ночи"
Экономика
Составить программу,которая запрашивает время суток и выводит на экран соответствующие приветствие: "доброе утро" "доброго дня" "доброго вечера" "спокойной ночи"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"доброе утро" в 7:00 "доброго дня" в 14:00 "доброго вечера" в 17:00 "спокойной ночи" в 21:00
Гость:
var hour: integer; minute: string; begin writeln('Введите время суток'); read(hour,minute); if (hour>=6) and (hour<12) then writeln('Доброе утро'); if (hour>=12) and (hour<18) then writeln('Доброго дня'); if (hour>=18) and (hour<00) then writeln ('Доброго вечера'); if (hour>=00) and (hour<6) then writeln ('Спокойной ночи'); end. Тут единственный недостаток: после ввода часов нужно нажать enter и минуты вводить на новой строке
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