Від кожної корови фермер одержав за рік у середньому по 54 ц молока. З одного центнерамолока можна виготовити 4 кг масла. Скільки масла можна виготовити з молока, одержаного від 8 корів?

Математика

Від кожної корови фермер одержав за рік у середньому по 54 ц молока. З одного центнерамолока можна виготовити 4 кг масла. Скільки масла можна виготовити з молока, одержаного від 8 корів?

Автор: Гость