Від кожної корови фермер одержав за рік у середньому по 54 ц молока. З одного центнерамолока можна виготовити 4 кг масла. Скільки масла можна виготовити з молока, одержаного від 8 корів?
Математика
Від кожної корови фермер одержав за рік у середньому по 54 ц молока. З одного центнерамолока можна виготовити 4 кг масла. Скільки масла можна виготовити з молока, одержаного від 8 корів?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)скільки молока одержали від 8 корів? 8*54=432 ц 2)скільки можна виготовити масла? 432*4=1728 кг
Гость:
8*54=432 ц-----молока одержали від 8 корів 432*4=1728 кг---- масла можна виготовити.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Экономика
Составить программу,которая запрашивает время суток и выводит на экран соответствующие приветствие: "доброе утро" "доброго дня" "доброго вечера" "с...
Русский язык
Подскажите, как правильно поставить знаки препинания. Нужна ли в этох предложения запятая (которая находиться в кавычках): Возможно (,) им не хвата...