Від кожної корови фермер одержав за рік у середньому по 54 ц молока. З одного центнерамолока можна виготовити 4 кг масла. Скільки масла можна виготовити з молока, одержаного від 8 корів?

Математика
Від кожної корови фермер одержав за рік у середньому по 54 ц молока. З одного центнерамолока можна виготовити 4 кг масла. Скільки масла можна виготовити з молока, одержаного від 8 корів?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)скільки молока одержали від 8 корів? 8*54=432 ц 2)скільки можна виготовити масла? 432*4=1728 кг
Гость:
8*54=432 ц-----молока одержали від 8 корів 432*4=1728 кг---- масла можна виготовити.
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