стержень плавает в воде таким образом, что под водой находится 3/4 его объёма. определите плотность материала из которого сделан стержень
Физика
стержень плавает в воде таким образом, что под водой находится 3/4 его объёма. определите плотность материала из которого сделан стержень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p0-плотность воды V1=3/4 V 3p0gV/4=pgV => p=3p0/4=3000/4 = 750 кг/м^3 Ответ: p= 750 кг/м^3
Гость:
V1=3/4 V так же здесь используем силу архимеда, которая состоит в том,что F=P*g*V 3p(воды)gV/4=pgV p=3p(Воды)/4=3000/4 = 750 кг/м^3 ответ 750 кг/м^3
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