стержень плавает в воде таким образом, что под водой находится 3/4 его объёма. определите плотность материала из которого сделан стержень

Физика

стержень плавает в воде таким образом, что под водой находится 3/4 его объёма. определите плотность материала из которого сделан стержень

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