петя и вова собирали коллекцию марок. петя собрал 11марок. это на 6 марок больше чем собрал вова. сколько марок собрал вова.

Математика
петя и вова собирали коллекцию марок. петя собрал 11марок. это на 6 марок больше чем собрал вова. сколько марок собрал вова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 11-6= 5 марок собрал Вова 2) 11+5 = 16 марок всего у мальчиков
Гость:
11-6=5(М.) ОТВЕТ:5 МАРОК СОБРАЛ ВОВА
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