петя и вова собирали коллекцию марок. петя собрал 11марок. это на 6 марок больше чем собрал вова. сколько марок собрал вова.

Математика

петя и вова собирали коллекцию марок. петя собрал 11марок. это на 6 марок больше чем собрал вова. сколько марок собрал вова.

Автор: Гость