Решите задачи с помощью уравнений:1)За неделю переводчик перевёл в 3 раза меньше страниц романа, чем ему осталось перевести. После того как он перевёл ещё 60 страниц, количество переведённых страниц равным количеству оставшихся...

Математика

Решите задачи с помощью уравнений:1)За неделю переводчик перевёл в 3 раза меньше страниц романа, чем ему осталось перевести. После того как он перевёл ещё 60 страниц, количество переведённых страниц равным количеству оставшихся страниц. Сколько страниц в романе?2) В саду было в 3 раза больше яблонь, чем груш. После того как 14 засохших яблонь вырубили и посадили 10 грущ, деревьев обоих видов в саду стало поровну. Сколько яблонь и сколько груш было в саду первоначально?

Автор: Гость