Решите задачи с помощью уравнений:1)За неделю переводчик перевёл в 3 раза меньше страниц романа, чем ему осталось перевести. После того как он перевёл ещё 60 страниц, количество переведённых страниц равным количеству оставшихся...
Математика
Решите задачи с помощью уравнений:1)За неделю переводчик перевёл в 3 раза меньше страниц романа, чем ему осталось перевести. После того как он перевёл ещё 60 страниц, количество переведённых страниц равным количеству оставшихся страниц. Сколько страниц в романе?2) В саду было в 3 раза больше яблонь, чем груш. После того как 14 засохших яблонь вырубили и посадили 10 грущ, деревьев обоих видов в саду стало поровну. Сколько яблонь и сколько груш было в саду первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть Хс-переводчик перевёл за неделю, тогдаему осталось перевевести 3Х 3Х=Х+60 3Х-Х=60 2Х=60 Х=30с-перевёл за неделю 30*3=90с-осталось перевести 90+30=120с-в романе пусть Х-было груш, тогда яблонь 3Х 3Х-14=Х+10 3Х-Х=10+14 2Х=24 Х=12-груш 12*3=36-яблонь
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