На рисунке дана изобара для 3 моль идеального газа. Какому давлению соответствует эта изобара?
Физика
На рисунке дана изобара для 3 моль идеального газа. Какому давлению соответствует эта изобара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
изобара значит р константа, т.е. V1/T1=V2/T2 по формуле pv=моль*R*T нужен график!чтобы расчитать
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