в правильной четырёхугольной пирамиде SABCD, все рёбра кторой равны 1, точка Е- середина ребра SB. Найдите расстояние от точки B до плоскости ACE.
Геометрия
в правильной четырёхугольной пирамиде SABCD, все рёбра кторой равны 1, точка Е- середина ребра SB. Найдите расстояние от точки B до плоскости ACE.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть О основание высоты пирамиды, тогда треугольник SOB прямоугольный, OE медиана проведённая к гипотенузе, она равна её половине - 0,5, ВЕ тоже 0,5, ОВ=(√1+1):2=√2/2 половина диагонали квадрата. Следовательно треугольник ЕOB прямоугольный (√(1/2)²+(1/2)²=√2/2) ВЕ катет, его длина - это расстояние от точки В до плоскости ВОЕ, т.е. 0,5
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