розповидь про олюбленую мрию

Гость: Гость:

У кожної людини є заповітна мрія,якась мета в житті , якийсь ідеал якого вона прагне . Для всіх цей ідеал-свій власний. Один прагне стати приваблевим , другий прагне стати сильним , третій прагне стати розумним.Для інших людей заповітна мрія щастя,здоров'я,сім'я,карєра.(В кінці доповниш сама)