розповидь про олюбленую мрию
Қазақ тiлi
розповидь про олюбленую мрию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кожної людини є заповітна мрія,якась мета в житті , якийсь ідеал якого вона прагне . Для всіх цей ідеал-свій власний. Один прагне стати приваблевим , другий прагне стати сильним , третій прагне стати розумним.Для інших людей заповітна мрія щастя,здоров'я,сім'я,карєра.(В кінці доповниш сама)
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