От двух пристаней находящихся на расстоянии 615км ,отплыли одновременно навстречу друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла через 15ч .Катер шёл со скоростью 23км/ч. Скакой скоростью шла моторная лодка?

Математика

От двух пристаней находящихся на расстоянии 615км ,отплыли одновременно навстречу друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла через 15ч .Катер шёл со скоростью 23км/ч. Скакой скоростью шла моторная лодка?

Автор: Гость