От двух пристаней находящихся на расстоянии 615км ,отплыли одновременно навстречу друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла через 15ч .Катер шёл со скоростью 23км/ч. Скакой скоростью шла моторная лодка?
Математика
От двух пристаней находящихся на расстоянии 615км ,отплыли одновременно навстречу друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла через 15ч .Катер шёл со скоростью 23км/ч. Скакой скоростью шла моторная лодка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 615 : 15 = 41 км/ч общая скорость 2) 41-23 = 18 км/ч скорость моторной лодки
Гость:
1) 15*23=345 км.-прошел катер за 15 часов. 2)615-345=270 км прошла моторная лодка за 15 часов. 3)270/15=18 км/ч шла моторная лодка.
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