Решение задачи: Для спортивной школы купили 96 пар лыж по a р.за пару и 84 пары коньков по c р.Объясни, что обозначают выражения:1) a*96; 2)c*84; 3) a*96+c*84.

Математика

Решение задачи: Для спортивной школы купили 96 пар лыж по a р.за пару и 84 пары коньков по c р.Объясни, что обозначают выражения:1) a*96; 2)c*84; 3) a*96+c*84.

Автор: Гость