Решение задачи: Для спортивной школы купили 96 пар лыж по a р.за пару и 84 пары коньков по c р.Объясни, что обозначают выражения:1) a*96; 2)c*84; 3) a*96+c*84.
Математика
Решение задачи: Для спортивной школы купили 96 пар лыж по a р.за пару и 84 пары коньков по c р.Объясни, что обозначают выражения:1) a*96; 2)c*84; 3) a*96+c*84.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) находим сколько стоят 96пар лыж вместе.2) находим сколько стоят 84 пары коньков. 3) находим сумму денег за 96 пар лыж и за 84 пары коньков
Гость:
1. а*96=сумма потраченная на лыжи. 2. с*84=сумма потраченная на коньки. 3.а*96+с*84=общая сумма потраченная школой на коньки и лыжи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
ДВА ПОЇЗДИ ВИЙШЛИ ВИЙШЛИ ОДНОЧАСНО НАЗУСТРІЧ ОДИН ОДНОМУ ПЕРШИЙ ПОЇЗД 72КМ ГОД ДРУГИЙ 68 КМ ГОД 408 КМ. яку відстань до зустрічи пройшов перший поїзд
Қазақ тiлi