ДВА ПОЇЗДИ ВИЙШЛИ ВИЙШЛИ ОДНОЧАСНО НАЗУСТРІЧ ОДИН ОДНОМУ ПЕРШИЙ ПОЇЗД 72КМ ГОД ДРУГИЙ 68 КМ ГОД 408 КМ. яку відстань до зустрічи пройшов перший поїзд

Математика

ДВА ПОЇЗДИ ВИЙШЛИ ВИЙШЛИ ОДНОЧАСНО НАЗУСТРІЧ ОДИН ОДНОМУ ПЕРШИЙ ПОЇЗД 72КМ ГОД ДРУГИЙ 68 КМ ГОД 408 КМ. яку відстань до зустрічи пройшов перший поїзд

Автор: Гость