ДВА ПОЇЗДИ ВИЙШЛИ ВИЙШЛИ ОДНОЧАСНО НАЗУСТРІЧ ОДИН ОДНОМУ ПЕРШИЙ ПОЇЗД 72КМ ГОД ДРУГИЙ 68 КМ ГОД 408 КМ. яку відстань до зустрічи пройшов перший поїзд

Математика
ДВА ПОЇЗДИ ВИЙШЛИ ВИЙШЛИ ОДНОЧАСНО НАЗУСТРІЧ ОДИН ОДНОМУ ПЕРШИЙ ПОЇЗД 72КМ ГОД ДРУГИЙ 68 КМ ГОД 408 КМ. яку відстань до зустрічи пройшов перший поїзд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
408:68=6 годин------ їхав другий поїзд 6*72=432 км-------пройшов перший поїзд. або 72*(408:68)=72*6=432 км--------пройшов перший поїзд.
Гость:
408:68=6 ч проехал второй поезд 6*72=432 км проехал первый поезд  
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