У прямокутному трикутнику катет довжиною 18 см протилежно кута 60 градусів.Знайдіть другий катет і гіпотенузу трикутника.
Геометрия
У прямокутному трикутнику катет довжиною 18 см протилежно кута 60 градусів.Знайдіть другий катет і гіпотенузу трикутника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом треугольнике второй катет, как противолежащий углу 30 градусов, равен половине гипотенузы. Обозначим этот катет х, а гипотенузу 2х По теореме Пифагора найдем искомый катет (2х)²-х²=18² 3х²=324 х²=108 х=6√3
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