Разберите слово тетрадь по составу.
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Разберите слово тетрадь по составу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тетрадь-корень тетрадь-основа
Гость:
корень-тетрадь,нулевое окончание.
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