Разность двух чисел равна 0,8. Найдите эти числа, если они относятся как 5 : 3
Математика
Разность двух чисел равна 0,8. Найдите эти числа, если они относятся как 5 : 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5-3=2 части разница 2)0,8:2=0,4 приходится на 1 часть 3)5*0,4=2 первое число 4)3*0,4=1,2 второе число проверка 2-1,2=0,8 разность чисел
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