Два туриста пошли в поход. Они шли с одинаковой скоростью 20 мин. У одного туриста заболела нога и он пошёл дальше со скоростью 3 км/ч. Другой шёл со скоростью 5 км/ч. Сколько км туист с больной ногой не дошёл км до здорового т...
Математика
Два туриста пошли в поход. Они шли с одинаковой скоростью 20 мин. У одного туриста заболела нога и он пошёл дальше со скоростью 3 км/ч. Другой шёл со скоростью 5 км/ч. Сколько км туист с больной ногой не дошёл км до здорового туриста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-3=2 км-не дошел турист до здорового туриста
Гость:
1)60мин/3км=20 мин. на 1 км потратил времени больнй, соответственно за 20 мин он прошел всего 1 км. 2)60мин./5км=12 мин. на 1 км тратит здоровый. 3)(1км/12)*20=1,6 км прошел здоровый за 20 минут. 4)1,6 км-1 км=0,6 км не дошел здоровый до больного.
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