Два туриста пошли в поход. Они шли с одинаковой скоростью 20 мин. У одного туриста заболела нога и он пошёл дальше со скоростью 3 км/ч. Другой шёл со скоростью 5 км/ч. Сколько км туист с больной ногой не дошёл км до здорового т...

Математика

Два туриста пошли в поход. Они шли с одинаковой скоростью 20 мин. У одного туриста заболела нога и он пошёл дальше со скоростью 3 км/ч. Другой шёл со скоростью 5 км/ч. Сколько км туист с больной ногой не дошёл км до здорового туриста?

Автор: Гость