плизззз ребятки придумайте план к оповиданю лось!!! буду очень блогадарна.

Музыка
плизззз ребятки придумайте план к оповиданю лось!!! буду очень блогадарна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Який  лось!  2)Який він на вигляд!  3)Чим  харчується!                 
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