плизззз ребятки придумайте план к оповиданю лось!!! буду очень блогадарна.
Музыка
плизззз ребятки придумайте план к оповиданю лось!!! буду очень блогадарна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Який лось! 2)Який він на вигляд! 3)Чим харчується!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два туриста пошли в поход. Они шли с одинаковой скоростью 20 мин. У одного туриста заболела нога и он пошёл дальше со скоростью 3 км/ч. Другой шёл ...
Русский язык
Обществознание
Геометрия
У прямокутному трикутнику катет довжиною 18 см протилежно кута 60 градусів.Знайдіть другий катет і гіпотенузу трикутника.