помогите разобрать слово по составу переходить

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помогите разобрать слово по составу переходить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пере-приставка,ход-корень, и-суффикс,ть-окончание!
Гость:
пере - приставка. ход - корень. ить - суффикс. Нулевое окончание, т.к.  у ГЛАГОЛОВ НЕТ ОКОНЧАНИЯ.
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