помогите разобрать слово по составу переходить
Русский язык
помогите разобрать слово по составу переходить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пере-приставка,ход-корень, и-суффикс,ть-окончание!
Гость:
пере - приставка. ход - корень. ить - суффикс. Нулевое окончание, т.к. у ГЛАГОЛОВ НЕТ ОКОНЧАНИЯ.
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