каково значения семян в жизни растьения? какие приспособления имеются у семян для защиты от неблагоприятных условий? объясните, почему зерновка пшеницы-это плод, а не семя. в чем сходство, и в чем различие сухих и набьухших зер...
Биология
каково значения семян в жизни растьения? какие приспособления имеются у семян для защиты от неблагоприятных условий? объясните, почему зерновка пшеницы-это плод, а не семя. в чем сходство, и в чем различие сухих и набьухших зерновок пшеницы? почему не снимается плодовая оболочка с сухой и набухшей зерновкм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семя необходимо растению для размножения. Приспособления : толстая кожура, ядовитость, легкость ( для разносимых ветром). Потому что семя находится внутри зерновки. Оболочка срастается с семенем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
1. Fill in prepositions where necessary.(вставьте нужные предлоги) 1. Who can make amendments … the Constitution? 2. When did Japan declare war …R...