каково значения семян в жизни растьения? какие приспособления имеются у семян для защиты от неблагоприятных условий? объясните, почему зерновка пшеницы-это плод, а не семя. в чем сходство, и в чем различие сухих и набьухших зер...

Биология

каково значения семян в жизни растьения? какие приспособления имеются у семян для защиты от неблагоприятных условий? объясните, почему зерновка пшеницы-это плод, а не семя. в чем сходство, и в чем различие сухих и набьухших зерновок пшеницы? почему не снимается плодовая оболочка с сухой и набухшей зерновкм?

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