каково значения семян в жизни растьения? какие приспособления имеются у семян для защиты от неблагоприятных условий? объясните, почему зерновка пшеницы-это плод, а не семя. в чем сходство, и в чем различие сухих и набьухших зер...

Биология
каково значения семян в жизни растьения? какие приспособления имеются у семян для защиты от неблагоприятных условий? объясните, почему зерновка пшеницы-это плод, а не семя. в чем сходство, и в чем различие сухих и набьухших зерновок пшеницы? почему не снимается плодовая оболочка с сухой и набухшей зерновкм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Семя необходимо растению для размножения. Приспособления : толстая кожура, ядовитость, легкость ( для разносимых ветром). Потому что семя находится внутри  зерновки. Оболочка срастается с семенем.  
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