Помогите пожалуйста!!! Реки, озера, ледники этих океанов Северный Ледовитый , Индийский, Тихий, Атлантический, Южный

Гость: Гость:

Реки. Северного Ледовитого: Самая длинная — Лена, самая полноводная — Енисей, у Оби — самая большая площадь водосбора. Тихого океана: Основная — Амур с притоками (Зея, Бурея, Уссури). Атлантического океана: Нева, Западная Двина впадают в Балтийское море. Днепр, Дон, Кубань — в Черное и Азовское. Индийского океана:реки Азии: Салуин, Иравади и Ганг с Брахмапутрой, впадающие в Бенгальский залив; Инд, впадающий в Аравийское море; Тигр и Евфрат, сливающиеся немного выше впадения в Персидский залив. Из крупных рек Африки, также впадающих в Индийский океан, следует назвать Замбези и Лимпопо. Южного океана: