Помогите пожалуйста!!! Реки, озера, ледники этих океанов Северный Ледовитый , Индийский, Тихий, Атлантический, Южный

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Помогите пожалуйста!!! Реки, озера, ледники этих океанов Северный Ледовитый , Индийский, Тихий, Атлантический, Южный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                                            Реки. Северного Ледовитого: Самая длинная — Лена, самая полноводная — Енисей, у Оби — самая большая площадь водосбора. Тихого океана: Основная — Амур с притоками (Зея, Бурея, Уссури).  Атлантического океана: Нева, Западная Двина впадают в Балтийское море. Днепр, Дон, Кубань — в Черное и Азовское. Индийского океана:реки Азии: Салуин, Иравади и Ганг с Брахмапутрой, впадающие в Бенгальский залив; Инд, впадающий в Аравийское море; Тигр и Евфрат, сливающиеся немного выше впадения в Персидский залив. Из крупных рек Африки, также впадающих в Индийский океан, следует назвать Замбези и Лимпопо. Южного океана:                                                        
Гость:
индийский океан- Мальдивы,Маврикий,, тихий-Кирибати,Науру,Вануату,Тонга,   атлантический-о,южная Георгия, южный-??    если я правильно поняла ворос то это так!  
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