визначте місто США Розташований у гирлі річки Гудзон із численними затоками й протоками.У минулому був найбільшим промисловим центром і морським портом, але зараз ці функції не дуже важливі.В економіці посідає провідне місце сф...

Українська література
визначте місто США Розташований у гирлі річки Гудзон із численними затоками й протоками.У минулому був найбільшим промисловим центром і морським портом, але зараз ці функції не дуже важливі.В економіці посідає провідне місце сфера послуг,місто перетворилося на найбільший фінансовий і діловий центр.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нью-Йорк разташований у гирлі річки Гудзон
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какие цвета являются дополнительными.Наведите примеры.
Ответить
Алгебра
за 2 килограмма яблок и один килограмм слив отдали 180 рублей, сколько стоит один килограмм яблок и один килограмм слив если килограмм яблок на 15 ...
Ответить
Математика
С первой яблони собрали 36 кг яблок со второй яблони на 8 кг больше чем с первой а с третьей в 2 раза меньше чем со второй.Сколько ящиков потребует...
Ответить
Геометрия
чему равно отношение гипотенузы прямоугольного треугольника к проведенной к ней медиане?
Ответить
Українська література
Помогите пожалуйста!!! Реки, озера, ледники этих океанов Северный Ледовитый , Индийский, Тихий, Атлантический, Южный
Ответить