визначте місто США Розташований у гирлі річки Гудзон із численними затоками й протоками.У минулому був найбільшим промисловим центром і морським портом, але зараз ці функції не дуже важливі.В економіці посідає провідне місце сф...
Українська література
визначте місто США Розташований у гирлі річки Гудзон із численними затоками й протоками.У минулому був найбільшим промисловим центром і морським портом, але зараз ці функції не дуже важливі.В економіці посідає провідне місце сфера послуг,місто перетворилося на найбільший фінансовий і діловий центр.
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Нью-Йорк разташований у гирлі річки Гудзон
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