визначте місто США Розташований у гирлі річки Гудзон із численними затоками й протоками.У минулому був найбільшим промисловим центром і морським портом, але зараз ці функції не дуже важливі.В економіці посідає провідне місце сф...

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визначте місто США Розташований у гирлі річки Гудзон із численними затоками й протоками.У минулому був найбільшим промисловим центром і морським портом, але зараз ці функції не дуже важливі.В економіці посідає провідне місце сфера послуг,місто перетворилося на найбільший фінансовий і діловий центр.

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