Какие цвета являются дополнительными.Наведите примеры.

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Основная статья: Психология восприятия цвета В цветовом пространстве HSV противостоящие цвета являются дополнительными, при смешивании они дают оттенки серого Дополнительные цвета — пары цветов, оптическое смешение которых приводит к формированию психологического ощущения ахроматического цвета (чёрного, белого или серого). Понятие тесно связано с введённым в колориметрию понятием Основные цвета. Дополнительные цвета при смешивании дают ахроматические цвета:[1] при аддитивном смешении (характерно для смешивания потоков света) дают цвет, воспринимаемый как белый,[2] а при субтрактивном смешении (вычитание спектров, характерное для смешивания различных пигментов) — серый или чёрный. Содержание [убрать] 1 Общая информация 2 Поиск дополнительных цветов на цветовом круге 2.1 Первичные и вторичные цвета 3 Практическое применение дополнительных цветов 4 См. также 5 Литература 6 Примечания [править] Общая информация При совместном действии потока фотонов равной интенсивности всех длин волн видимого спектра на зрительный аппарат человека возникает ощущение белого, неокрашенного света. Таким образом, совместное действие световых потоков, вызывающих ощущение соответствующих спектрального и дополнительного к спектральному цветов, вызывает ощущение белого цвета. Этим обуславливается термин «дополнительный цвет». Дополнительные цвета являются смешанными цветами, так как их ощущение вызывается совместным действием монохроматических лучей, порознь вызывавших бы ощущения своих спектральных цветов. [править] Поиск дополнительных цветов на цветовом круге Цветовой круг позволяет быстро найти дополнительный цвет, к спектральным. Типичные сочетания — синий и жёлтый, красный и зелёный. [править] Первичные и вторичные цвета Триаде Жёлтый — Пурпурный — Голубой соответствует триада Синий — Зелёный — Красный. Подробнее: Красный цвет и Циан ( red cyan ) (циан — сине-зелёный цвет) Зелёный цвет и Маджента ( green magenta ) (маджента — смесь красного и синего) Синий цвет и Жёлтый цвет ( blue yellow ) (жёлтый может быть получен при смешении зелёного и красного) Излучения, составляющие дополнительные цвета, могут иметь различный спектральный состав (см. Метамерия). Для механического получения дополнительного цвета использовали специальные непоглощающие светоделительные зеркала. [править] Практическое применение дополнительных цветов В дизайне, оформительской практике, при создании рекламы широко используются эффекты, связанные с психологической оценкой цветов как дополнительных. Сочетания дополнительных цветов нередко воспринимаются человеком как гармоничные.