С первой яблони собрали 36 кг яблок со второй яблони на 8 кг больше чем с первой а с третьей в 2 раза меньше чем со второй.Сколько ящиков потребуется для укладки всех яблок если в каждый ящик положили по 10 кг яблок?
Математика
С первой яблони собрали 36 кг яблок со второй яблони на 8 кг больше чем с первой а с третьей в 2 раза меньше чем со второй.Сколько ящиков потребуется для укладки всех яблок если в каждый ящик положили по 10 кг яблок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 яблоня = 36 кг. 2 яблоня = 36+8 = 44 кг. 3 яблоня = 44/2 = 22 кг. Все яблоки = 36+44+22=102 кг. Сколько ящиков? 102/10=10,2 => 11 ящиков.
Гость:
1) 36+8=44(кг)- яблок собрали со 2 яблони; 2)44:2=22(кг)- яблок собрали с 3 яблони; 3) 36+44+22=102 (кг) - яблок собрали с 3-х яблонь; 4) 102:10=10,2(ящ.)(ну или 10 ящиков и 2 кг ещё надо куда-то деть)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Українська література
Помогите пожалуйста!!! Реки, озера, ледники этих океанов Северный Ледовитый , Индийский, Тихий, Атлантический, Южный
Русский язык