С первой яблони собрали 36 кг яблок со второй яблони на 8 кг больше чем с первой а с третьей в 2 раза меньше чем со второй.Сколько ящиков потребуется для укладки всех яблок если в каждый ящик положили по 10 кг яблок?

Математика

С первой яблони собрали 36 кг яблок со второй яблони на 8 кг больше чем с первой а с третьей в 2 раза меньше чем со второй.Сколько ящиков потребуется для укладки всех яблок если в каждый ящик положили по 10 кг яблок?

Автор: Гость