за 2 килограмма яблок и один килограмм слив отдали 180 рублей, сколько стоит один килограмм яблок и один килограмм слив если килограмм яблок на 15 рублей дороже килограмма слив...решается через пусть помогите
Алгебра
за 2 килограмма яблок и один килограмм слив отдали 180 рублей, сколько стоит один килограмм яблок и один килограмм слив если килограмм яблок на 15 рублей дороже килограмма слив...решается через пусть помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х рублей стоит 1 кг слив, тогда (15+x) рублей - 1 кг яблок. Т.к. за 2 кг яблок и 1 кг слив отдали 180 рублей => 2(15+х) + х = 180 30 + 2х + х = 180 3х = 150 х = 50 рублей - стоимость 1 кг слив => 15 + 50 = 65 рублей - 1 кг яблок. Ответ: 50 рублей, 65 рублей
Гость:
Пусть х руб стоит 1кг яблок, а у руб стоит 1кг слив, тогда 2х+у=180 х=у+15 2(у+15)+у=180 2у+30+у=180 3у=150 у=50руб стоит 1кг слив х=50+15=65руб стоит 1кг яблок ПРОВЕРКА2*65+50=180))))))))))
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