за 2 килограмма яблок и один килограмм слив отдали 180 рублей, сколько стоит один килограмм яблок и один килограмм слив если килограмм яблок на 15 рублей дороже килограмма слив...решается через пусть помогите

Алгебра

за 2 килограмма яблок и один килограмм слив отдали 180 рублей, сколько стоит один килограмм яблок и один килограмм слив если килограмм яблок на 15 рублей дороже килограмма слив...решается через пусть помогите

Автор: Гость