Рассчитайте молярную массу угольной кислоты,сульфата алюминия, гидроксида кальция.
Химия
Рассчитайте молярную массу угольной кислоты,сульфата алюминия, гидроксида кальция.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угольная кислота = 62 г/моль сульфат алюминия = 342 ш/моль гидроксид кальция = 74 г/моль
Гость:
угольная кислота Н2СО3 сульфат алюминия Al2(SO4)3 гидроксид кальция Са(ОН)2 M(H2CO3) = 1*2 + 12 + 16*3 = 62 г/моль M(Al2(SO4)3) = 27*2 + 32*3 + 16*12 = 342 г/моль M(Ca(OH)2) = 40 + 16*2 + 1*2 = 74 г/моль
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