Какие постоянные и не постоянные признаки у слова тетрадь.
Русский язык
Какие постоянные и не постоянные признаки у слова тетрадь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Род постоянный.Падеж,склонение ,число.
Гость:
пост : 1 . нариц. 2.неодуш. 3.ж.р. 4.3 скл. неопст :1.ед.ч 2.им или вин.пад (это в контексте нужно смотреть )
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