в стекле распространяются пучки света красного зелёного и жёлтогарячего цветов Большую скорость распространения имеет пучок____цвета ПОМОГИТЕ плиз!!!!
Физика
в стекле распространяются пучки света красного зелёного и жёлтогарячего цветов Большую скорость распространения имеет пучок____цвета ПОМОГИТЕ плиз!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
самый быстрый -зеленый желтый самый медленный -красный
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