№ 2199. В треугольнике АВС угол С равен 90, СН - высота, ВС = 5, СН = 3. Найдите sin A

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Треугольник СНВ прямоугольный, угол В общий с углом треугольника АВС, следовательно угол НСВ равен углу А. Синус угла - это отношение противолежащего катета к гипотенузе, из треугольника НСВ Sin НСВ=НВ:СВ. НВ находим по теореме Пифагора √5²-3²=4см Sin A=Sin HCB=4:5=0,8