Чтобы покрасить грузовой автомобиль требуется 1 кг 750 г краски ,а чтобы покрасить прицеп - 1 кг 350 г .Сколько краски расходуется в день на заводе на покраску автомобилей и прицепов ,если ежедневно завод выпускает 60 автомобил...

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Чтобы покрасить грузовой автомобиль требуется 1 кг 750 г краски ,а чтобы покрасить прицеп - 1 кг 350 г .Сколько краски расходуется в день на заводе на покраску автомобилей и прицепов ,если ежедневно завод выпускает 60 автомобилей с прицепами?

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