Чтобы покрасить грузовой автомобиль требуется 1 кг 750 г краски ,а чтобы покрасить прицеп - 1 кг 350 г .Сколько краски расходуется в день на заводе на покраску автомобилей и прицепов ,если ежедневно завод выпускает 60 автомобил...

Математика
Чтобы покрасить грузовой автомобиль требуется 1 кг 750 г краски ,а чтобы покрасить прицеп - 1 кг 350 г .Сколько краски расходуется в день на заводе на покраску автомобилей и прицепов ,если ежедневно завод выпускает 60 автомобилей с прицепами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1КГ 750 Г=1 750Г 1 КГ 350 Г=1 350 Г 1 750+1 350=3 100(Г)-КРАСКИ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОКРАСКИ ГРУЗОВИКА И ПРИЦЕПА. 2)3 100*60=186 000(Г) ОТВЕТ:186 000 ГРАММ РАСХОДУЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ЗАВОДЕ.
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