Підібрати прислівники, якими можна замінити вирази: Як кіт наплакав - Спить без задніх ніг - Повзе, як черепаха
Қазақ тiлi
Підібрати прислівники, якими можна замінити вирази: Як кіт наплакав - Спить без задніх ніг - Повзе, як черепаха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Як кіт наплакав - мало; Спить без задніх ніг - міцно (мається на увазі міцний сон); Повзе, як черепаха - повільно (рухається повільно).
Гость:
№1 дуже мало. №2спить дуже міцно. №3 помало.
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