Найдите: 1) Периметр параллелограмма, если одна его сторона равна 3,7 см, а вторая - на 1,4 см больше2) Сторону квадрата =, площадь которого равна 25/49 м23) Площадь прямоугольного треугольного с катетами 3,7 см и 2 целых 4/5
Математика
Найдите: 1) Периметр параллелограмма, если одна его сторона равна 3,7 см, а вторая - на 1,4 см больше2) Сторону квадрата =, площадь которого равна 25/49 м23) Площадь прямоугольного треугольного с катетами 3,7 см и 2 целых 4/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) P = 2(a+b) P = 2(3,7 + (3,7+1,4)) = 17.6 см 2) S = a^2 (^ - степень) a = корень из 25/49 = 5/7 см 3) 2 целых 4/5 = 2,8 => S = (a*b)/2 (произведение двух катетов деленное на 2) S = (3,7*2,8)/2 = 10,36/2 = 5,18 см
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