Найдите: 1) Периметр параллелограмма, если одна его сторона равна 3,7 см, а вторая - на 1,4 см больше2) Сторону квадрата =, площадь которого равна 25/49 м23) Площадь прямоугольного треугольного с катетами 3,7 см и 2 целых 4/5

Математика

Найдите: 1) Периметр параллелограмма, если одна его сторона равна 3,7 см, а вторая - на 1,4 см больше2) Сторону квадрата =, площадь которого равна 25/49 м23) Площадь прямоугольного треугольного с катетами 3,7 см и 2 целых 4/5

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