Решите уравнения: 5х+0,2=3(х-1,5); 2/9х-1,1/3(она целая одна третья) =х+3; 4 _____=12 2х+3 ___ х-1
Математика
Решите уравнения: 5х+0,2=3(х-1,5); 2/9х-1,1/3(она целая одна третья) =х+3; 4 _____=12 2х+3 ___ х-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+0,2=3(х-1,5) 5х+0,2=3х-4,5 5х-3х=-4,5-0,2 2х=-4,7 х=-4,7/2 х=-2,35 2/9х-1,1/3=х+3 2/9х-х=3+1,1/3 -7/9х=4,1/3 х=13/3:(-7/9) х= -5,4/7 4/2х+3=12/х-1 Я обе части уравнения разделила на 12 получила 3(2х+3)=х-1 6х+9=х-1 6х-х=-1-9 5х=-10 х=-10:5 х=-2
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