есть ли на графике линейной зависимости у=-4х-3 точка с ординатой 1)-53,8; 2)-24,4; 3)200,1.Нужно само решение.Пожалуйста помогите.

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это график прямой убывающей и все эти точки должны быть. найдем их ордината это у. значит подставляем вместо у числа и находим х 1) -53,8=-4х-3 12,7=х точка (12,7;-53,8) 2) -24,4=-4х-3 х=5,35 точка (5,35;-24,4) 3) 200,1=-4х-3 х= -150,075 (-150,075;200,1)