сочинение Язык — самое опасное оружие

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Для залечивания физических ран, существует много медицинских способов, а для залечивания душевных ран (как раз, раны которые могут быть нанесены словами), главное лекарство время , а сколько его потребуется , для каждого случая свой период. Иными словами, раны от слов, тяжелее залечить.